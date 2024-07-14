كتائب القسام: رصدنا قوة صهيونية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات شرق رفح واشتبكنا معها من المسافة صفر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 14:58

كتائب القسام: رصدنا قوة صهيونية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات شرق رفح واشتبكنا معها من المسافة صفر

منذ 54 mins 14 July، 2024
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