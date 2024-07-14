إضراب في مدينة طولكرم بعد استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرتي مواصي خانيونس ومخيم الشاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 14 2024 - 10:10

إضراب في مدينة طولكرم بعد استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرتي مواصي خانيونس ومخيم الشاطئ

منذ 26 mins 14 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

إغلاق مشاهدة