قوة من جيش العدو الاسرائيلي تنتشر في محيط المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 01:34

قوة من جيش العدو الاسرائيلي تنتشر في محيط المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 50 mins 14 July، 2024
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