العدو الاسرائيلي يستهدف شمال جسر وادي غزة وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 01:34

العدو الاسرائيلي يستهدف شمال جسر وادي غزة وسط القطاع

منذ 51 mins 14 July، 2024
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