مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2024 - 01:34

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة عيتا الشعب

منذ 2 ساعة 13 July، 2024
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