الجبهة الشعبية: سياسة الأرض المحروقة والضغط العسكري هي سياسة فاشلة، لن تكسر إرادة شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 23:24
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الجبهة الشعبية: سياسة الأرض المحروقة والضغط العسكري هي سياسة فاشلة، لن تكسر إرادة شعبنا
منذ 53 mins
13 July، 2024
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