وزارة الصحة بغزة: 90 شهيداً (نصفهم من الأطفال والنساء) و300 جريح بينهم (عشرات الأطفال والسيدات) وهناك إصابات حرجة وخطيرة جراء مجزرة الاحتلال في مواصي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 21:04

وزارة الصحة بغزة: 90 شهيداً (نصفهم من الأطفال والنساء) و300 جريح بينهم (عشرات الأطفال والسيدات) وهناك إصابات حرجة وخطيرة جراء مجزرة الاحتلال في مواصي خانيونس

منذ 26 mins 13 July، 2024
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