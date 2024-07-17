قصف مدفعي عنيف شمال رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 17:06

قصف مدفعي عنيف شمال رفح

منذ 2 ساعة 17 July، 2024
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