المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو دعماً لغزة ورداً على الاعتداءات على القرى الجنوبية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية”، قام مجاهدوها بقصف مستعمرتي “ساعر” و “غشر هازيف” بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرتي “ساعر” و “غشر هازيف” بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 17-07-2024
11 محرّم 1446 هـ
المصدر: موقع المنار