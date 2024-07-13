كتائب شهداء الأقصى – نابلس: يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة للمنطقة الشرقية للمدينة في محيط مخيم بلاطة ومخيم عسكر من عدة محاور – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 13 2024 - 01:42

كتائب شهداء الأقصى – نابلس: يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة للمنطقة الشرقية للمدينة في محيط مخيم بلاطة ومخيم عسكر من عدة محاور

منذ 53 mins 13 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة