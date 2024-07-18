غارة إسرائيلية تستهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 05:44

غارة إسرائيلية تستهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 37 mins 18 July، 2024
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