سماع دوي ثلاث انفجارات شرق بلدة المصدر وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 05:44

سماع دوي ثلاث انفجارات شرق بلدة المصدر وسط القطاع

منذ 38 mins 18 July، 2024
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