اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي خان مستوطنة “بئيري” في السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 01:42

اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي خان مستوطنة “بئيري” في السابع من أكتوبر

منذ 59 mins 13 July، 2024
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