مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف محيط المسجد في بلدة الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 18:34

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف محيط المسجد في بلدة الوزاني

منذ 15 mins 12 July، 2024
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