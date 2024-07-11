النائب رعد من حومين الفوقا وعربصاليم : جبهة المساندة مع غزة حققت أهدافها وقطعت أيدي العدوّ من أن يحقّق أهدافه

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد إنّ” وضعنا اليوم رغم كلّ التضحيات أقوى من أيِّ وقتٍ مضى ، ونحن نصبر ونتحمّل لتحقيق النّصر لهذا الوطن والدفاع عن كرامة أبنائه”.

وأضاف :” جبهة المقاومة في لبنان هي جبهة مساندة المظلومين في غزة وقد حققت هذه الجبهة أهدافها وقطعت أيدي العدوّ من أن يحقّق أهدافه وبات اليوم يدور حول نفسه ويُعمّق من مأزقه”.

كلام النائب رعد جاء خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في عربصاليم وحومين الفوقا بمشاركة شخصيات وفعاليات ، عوائل الشهداء والأهالي .

وأشار الحاج رعد إلى أنه من كربلاء نتعلّم دروس الثبات على الحقّ وتحقيق العزة والكرامة والنّصر والثبات .

وختم :” شهداؤنا اليوم الذين يجودون بأرواحهم وأنفسهم دفاعاً عن شعبهم ووطنهم إنما يفعلون ذلك حبًّا لله وحرصًا على أن تبقى كلمة الحق مرفوعة فوق بلادنا وكل شعوب المنطقة”.

المصدر: موقع المنار