سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من تفجير 3 آليات عسكرية صهيونية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 12:40

سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من تفجير 3 آليات عسكرية صهيونية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة

منذ 34 mins 10 July، 2024
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