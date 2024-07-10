سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من تفجير 3 آليات عسكرية صهيونية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 12:40
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سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من تفجير 3 آليات عسكرية صهيونية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة
منذ 34 mins
10 July، 2024
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