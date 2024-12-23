هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: على كل الإسرائيليين المطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد جميع الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 09:38

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: على كل الإسرائيليين المطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد جميع الأسرى

منذ 12 mins 23 December، 2024
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