إعلام العدو: هبوط طائرة مروحية عسكرية في مستشفى “إيخيلوف” على متنها إصابات من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 10:36

إعلام العدو: هبوط طائرة مروحية عسكرية في مستشفى “إيخيلوف” على متنها إصابات من قطاع غزة

منذ 26 mins 10 July، 2024
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