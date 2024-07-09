مراسل المنار: أصوات انفجارات في عمق الجولان السوري المحتل بعد صلية صاروخية جديدة باتجاه المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 9 2024 - 20:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية قصفت على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية : قصف قاعدة نفح أتى ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في الصبورة على طريق دمشق بيروت
كتائب القسام: قنص جندي صهيوني واصابته اصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة
جيش العدو: اصابة 11 جنديا خلال ال24 ساعة الماضية بينهم 8 في قطاع غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرة في النصيرات أوقعت 17 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 14 طفلا وامرأة
حماس: تواصل حرب التجويع ينذر بكارثة إنسانية وعلى المجتمع الدولي إرغام الاحتلال على إدخال المساعدات من دون عوائق
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى غسان غريب زهران برصاص الاحتلال في بلدة دير ابو مشعل قضاء رام الله
الشيخ قاسم: من يفكر بتهديدنا من اجل ان نغير رأينا فهو يضيع وقته ونحن مستمرون الى النصر بتوفيق الله تعالى
الرئيس السوري بشار الأسد بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها
الرئيس الأسد اكد أن العلاقة بين سوريا وايران تقوم على الوفاء المتبادل وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة
الرئيس الأميركي جو بايدن: أجريت محادثات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس بخصوص استمرار ترشحي
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: أصوات انفجارات في عمق الجولان السوري المحتل بعد صلية صاروخية جديدة باتجاه المنطقة
منذ 1 ساعة
9 July، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
هدهد المقاومة في حلقته الثانية.. مسح دقيق لمواقع عسكرية وتجسسية في الجولان وقلق في تل أبيب
الرئيس بزشكيان أكد للأسد على دعم بلاده لسوريا والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين
مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 9-7-2024
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة