‫إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله نشر جزءا جديدا تم تصويره  ‫بطائرات مسيرة ويظهر فيه مواقع حساسة في منطقة هضبة الجولان  – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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July 9 2024 - 15:32

‫إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله نشر جزءا جديدا تم تصويره  ‫بطائرات مسيرة ويظهر فيه مواقع حساسة في منطقة هضبة الجولان 

منذ 1 ساعة 9 July، 2024
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