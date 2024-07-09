كتائب شهداء الأقصى – مجموعات فرسان الليل: يخوض مقاتلونا اشتباكات عند محور حي الأقصى بطولكرم ويستهدفون القوات المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 02:14

كتائب شهداء الأقصى – مجموعات فرسان الليل: يخوض مقاتلونا اشتباكات عند محور حي الأقصى بطولكرم ويستهدفون القوات المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص

منذ 35 mins 9 July، 2024
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