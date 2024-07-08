حركة حماس: هنية حذّر باتصالات عاجلة مع الوسطاء من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة ونبّه أن من شأن ذلك إعادة العملية التفاوضية لنقطة الصفر – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 8 2024 - 21:22

حركة حماس: هنية حذّر باتصالات عاجلة مع الوسطاء من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة ونبّه أن من شأن ذلك إعادة العملية التفاوضية لنقطة الصفر

منذ 36 mins 8 July، 2024
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