شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منطقة القرم في جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 18:32

شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منطقة القرم في جباليا شمال قطاع غزة

منذ 19 mins 6 July، 2024
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