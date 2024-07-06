عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 6 تموز/يوليو 2024

العناوين

صحيفة الأخبار

– هاجس أميركا وفرنسا وبريطانيا على جبهة لبنان: كيف ننتزع مكاسبَ لـ”إسرائيل” في حال وقف الحرب؟

– مفاوضات الدوحة: عقدة الضمانات حاضرة

– ‫خلاف وزير الدفاع وقائد الجيش يتوسّع: انتداب نُهرا ونتائج الكليّة الحربيّة

– ‫1.3 مليار دولار: زيادة في السيولة الخارجية

صحيفة البناء

– حزب العمال يعود إلى حكم بريطانيا… ومشاركة كثيفة في الانتخابات الإيرانية

– الأسبوع المقبل تبدأ المفاوضات حول اتفاق غزّة رسميًا بعدما أربكت حماس نتنياهو

– لقاء نصر الله ووفد حماس لتقييم فرص الاتفاق… ولبنان يمنح غزّة التفوّق التفاوضيّ

صحيفة اللواء

– انتظار ثقيل لصمت الميدان: هدنة الجنوب متلازمة مع هدنة غزّة

– المفتي دريان: الرئيس أو الدمار.. بكركي: سوء التفاهم انتهى مع المجلس الشيعي

– الكوفية الفلسطينية (والكساد السياسي الكبير)

صحيفة الديار

– الجيش “الإسرائيلي” يضغط على الحكومة لقبول الصفقة… ونتنياهو يعتبر ردّ “حماس” مليئًا بالألغام

– حزب الله لـ”الديار”: ما تقبله حماس نقبله ونترقب المفاوضات في الدوحة

– كيف أحبطت المقاومة عملية للكوماندوس “الإسرائيلي” في الداخل اللبناني؟

صحيفة الجمهورية

– هوكشتاين في بيروت بعد الصفقة

– “خفض التصعيد”: قاب قوسين أو أدنى؟

– هم المراقبون الذين قادوا مسيرة النهب

صحيفة النهار

– الأنباء “الإيجابية” تعكرت وحزب الله يتموضع مع حماس

– الإطلالة السعودية من السرايا.. بداية “عودة” فعلًا؟

صحيفة الشرق

– جيش الاحتلال يواصل المجازر ويمحو عائلات من السجل المدني والمقاومة تقتل 10 جنود إسرائيليين بعملية مركّبة في الشجاعية

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

يجمع باحثون غربيّون في الانتخابات على اعتبار الوجهة الأهم التي حكمت خيارات الناخبين، خصوصًا في كلّ من فرنسا وبريطانيا كانت الغضب من فشل السياسات الاقتصاديّة وغياب الشخصيّة الجذابة في موقع القرار الأول، وبالتالي الشعور بالضياع والفراغ وأن الخيار الانتخابيّ ليس برنامجًا لا في الشؤون الداخلية ولا في السياسات الخارجية حيث طغى التصويت العقابي للفريق الحاكم على الاتّجاه للتصويت للخصم الأشد راديكاليّة في مواجهته. وهكذا حصد اليمين الفرنسي حاصل الغضب من الرئيس ايمانويل ماكرون كما حصد حزب العمال حاصل الغضب من قيادة حزب المحافظين. وهذا ما يفسر برأي الباحثين الانقلابات الكبرى في أرقام الفائزين والخاسرين بحيث انخفض الخاسر إلى نصف تصويته السابق وارتفع الفائز إلى ضعف حجمه السابق.

كواليس

يقول مصدر فلسطيني إنّ ذكاء التفاوض الذي أظهرته المقاومة في التعامل المتدرّج مع العروض وإن الجواب الأولي للمقاومة على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن والتي تضمّنت تراجعًا عن ربط المرحلة الثانية بإعلان نهاية الحرب، كما ورد في العرض الذي قبلته المقاومة وعُرف بصيغة وليم بيرنز مدير المخابرات الأميركيّة، لكنّها تضمّنت تقدمًا عن العرض الذي رفضته المقاومة وعُرف باسم صيغة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركيّة لجهة ربط استمرار التفاوض على إنهاء الحرب باستمرار وقف إطلاق النار وجاء الجواب الأولي للمقاومة يطلب توثيق هذه الفكرة بصورة واضحة تقول إنّ وقف إطلاق النار يستمرّ ما دامت المفاوضات لم تصل إلى إعلان اتفاق على إنهاء الحرب ولحين التوصل إلى اتفاق وهو ما اعتبره جيش الاحتلال ردًا مشجعًا لفرص التوصل إلى اتفاق، وكذلك علّق الأميركيون، ما وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وضع صعب.

صحيفة اللواء

همس

لاحظ نواب زاروا الناقورة للقاء اليونيفيل، أنّ روما من فوق غير روما من الداخل، لجهة تماسك الوضع هناك على المستويات كافة.

غمز

ما يزال عقد لقاء بين مرجعين مستعبدًا بانتظار فرصة مناسبة لم يحن وقتها بعد.

لغز

سمعت “قيادة مقاوِمة” من قيادي حزبي حليف تأييدًا للمسار الذي ترتئيه في ما خصَّ التفاوض ووقف النار.

صحيفة الجمهورية

يتردّد في أوساط سياسية أنّ مرشحًا بارزًا لرئاسة الجمهورية تلقّى إشارات من دولة أوروبية تحضّه فيها على الاستمرار في المعركة الرئاسية وتؤكد دعمها له.

دعت أوساط سياسية إلى رصد سلوك إحدى الدول العربية الوازنة حيال لبنان بعد التبدّل في التوصيف المعتمد من مؤسسة إقليمية لحزب أساسي.

أعرب مسؤول كبير في دولة عظمى عن تفاؤله في السعي إلى تحقيق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى بين “إسرائيل” وحركة حماس.

المصدر: صحف