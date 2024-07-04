كتائب القسام: أطلقنا مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني صاروخ “سام 7” تجاه مروحية “أباتشي” في سماء الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 16:30

كتائب القسام: أطلقنا مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني صاروخ “سام 7” تجاه مروحية “أباتشي” في سماء الشجاعية

منذ 2 ساعة 4 July، 2024
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