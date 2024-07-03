ميقاتي: معنيون من منطلقات عروبية ووطنية وانسانية بحرب الابادة الجارية في غزة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي “نحن معنيون من منطلقات عروبية ووطنية وانسانية بحرب الابادة الفعلية الجارية في حق الفلسطينيين لا سيما في غزة”.

وقال ميقاتي خلال كلمة في فعالية “لبنان الدور والموقع بين الانتهاكات الاسرائيلية والمواثيق الدولية” في بيروت، أكد أن ما حصل في “مستشفى الشفاء” من اجرام وانتهاك لكل المواثيق والاعتبارات ،لا يجوز ان يمر مرور الكرام امام اعين العالم المتفرج على العدوان المتمادي.

وأضاف ميقاتي “هذه الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات واحراق للمزروعات، ليس فقط محل ادانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي ان يضع حدا لتماديه وإجرامه”.

وتابع “في هذه المناسبة لا بد من اعادة طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو ووقف نهج القتال والتدمير. فما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث، وإن اعتُبِرَتْ في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة، ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي الرقم 1701”.

وأكد “خيارنا في لبنان كان وما يزال هو السلام، وثقافتنا هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي لا سيما القرار ١٧٠١. لكننا شعب ما رَضِي، ولن يرضى بالإعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى المدنيين من أبنائه، وبخاصة الأطفال والنساء”.

وفي سياق آخر، استقبل ميقاتي سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي قبل ظهر اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ووفد من “المؤسسة الوطنية للتراث” ضم : السيدة منى الياس الهراوي والسيدة ريما السعيد شحادة .

وتمنى الوفد على رئيس الحكومة رعاية حفل افتتاح”مبنى نهاد فؤاد السعيد” والملاصق للمتحف الوطني وذلك في ١٨ ايلول المقبل.

كما استقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة ” شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية