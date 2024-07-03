الخط الساخن| الكهرباء: اخطاء مكلفة والمواطن يدفع الثمن”

ديما جمعة

يعاني اللبنانيون منذ اشهر من مشاكل متكررة في فواتير الكهرباء، ويشتكي الكثيرون من ارتفاع غير مبرر في التعرفة وأخطاء في الحسابات. وفي الوقت الذي يراجع فيه البعض مؤسسة الكهرباء ويطالب باعادة احتساب العداد للتأكد من صحة التعرفة المطلوبة، يكتفي اخرون بالاستسلام للواقع المرّ ودفع المتوجب عليهم دون الحصول على توضيح او تبرير للمبلغ المطلوب والذي يتجاوز المعقول خاصة في ظل التقنين القاسي الذي تشهده اغلب المناطق.

فما هو هامش الخطأ الوارد في احتساب الفواتير ولماذا يتكلف المواطن مئات الدولارات بدلا لطاقة يستجديها طوال الشهر بسبب الشح في تأمين التيار؟

في حلقة الخط الساخن من تحت عنوان “الكهرباء: اخطاء مكلفة والمواطن يدفع الثمن” اكد المهندس محمد حجازي – رئيس قسم الجباية لدائرة الشياح في مؤسسة كهرباء لبنان ان المعنيين في القسم المسؤول عنه قاموا بتصوير العدادات قبل بدء العمل بالتعرفة الجديدة وذلك لرفع الغبن عن اي مواطن يشك في صحة الفاتورة التي تصله واكد على اهمية ان يراقب المواطن استهلاكه للطاقة وعدم وجود اي سبب فني للهدر (مثل النش..)

وتوقف المهندس حجازي عند واقع الكهرباء في الجنوب، وتحدث عن اقتراح قانون تتم دراسته في مجلس النواب للنظر بالوضع الخاص لأهلنا الصامدين في الجنوب والنازحين من منازلهم واكد ان مؤسسة الكهرباء اتخذت القرار منذ بداية الازمة بتأمين الطاقة بحدها الأقصى في القرى الحدودية التي تتعرض للعدوان المستمر منذ معركة طوفان الاقصى وتحدث عن الاعتداءات الاسرائيلية التي تطال بالتحديد شبكة الكهرباء والعمل المستمر من المؤسسة لصيانة الاعطال وتصليح ما يتسبب به القصف الاسرائيلي تحت خط النار..

في ختام الحلقة، شارك معالي وزير الطاقة وليد فياض بمداخلة هاتفية وجه خلالها تحية للصامدين في الجنوب وشكر خلالها المهندس حجازي على جهوده كما ركز على معادلة صمود الشعب اللبناني الى جانب المقاومة في الجنوب وطالب بمزيد من التعاون والتكاتف ما بين المؤسسات الرسمية للنهوض بقطاع الطاقة.

وتخلل الحلقة عدد من اتصلات المشاهدين استفسروا خلالها عن ازمات يواجهونها من ارتفاع في فواتير الكهرباء الى انقطاع متواصل للتيار في بعض المناطق.

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المصدر: موقع المنار