إيران تحتل المرتبة الثانية إقليميا في الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات

وفقا للبيانات الرسمية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتل المرتبة الثانية إقليميا في الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير العلوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية زلفي غل اعلن : “ان إيران تحتل المركز الثاني في الإنتاج العلمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة”.

وأضاف زلفي غل: “المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى وإيران تحتل المرتبة الثانية في مؤشر التعلم الآلي في المنطقة”.

وأكد وزير العلوم: “في مؤشر الروبوتات، تحتل تركيا المرتبة الأولى وإيران في المرتبة الثانية، وفي مجال الشبكات العصبية تحتل إيران المرتبة الأولى”.

المصدر: وكالة مهر