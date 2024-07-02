المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 153 صحفياً وصحفيةً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 03:56

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 153 صحفياً وصحفيةً

منذ 31 mins 2 July، 2024
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