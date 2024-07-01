مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 09:36

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان

منذ 32 mins 1 July، 2024
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