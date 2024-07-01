جرافات الاحتلال تقوم بتخريب عدد من الشوارع والبنى التحتية خلال اقتحامها مدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 06:32

جرافات الاحتلال تقوم بتخريب عدد من الشوارع والبنى التحتية خلال اقتحامها مدينة طولكرم

منذ 1 ساعة 1 July، 2024
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