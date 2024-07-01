اعلام العدو: الضباط يشعرون بعدم التقدير من قبل الجمهور ويواجهون اتهامات بغياب شرعية الجيش بعد أحداث 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 01:42

اعلام العدو: الضباط يشعرون بعدم التقدير من قبل الجمهور ويواجهون اتهامات بغياب شرعية الجيش بعد أحداث 7 أكتوبر

منذ 57 mins 1 July، 2024
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