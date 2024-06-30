سلسلة غارات “إسرائيلية” على أحياء عدة في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 09:10
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الإمام الخامنئي في مؤتمر شهداء الدفاع عن الحرم: مخطط الاستكبار عبر الدواعش كان في النهاية السيطرة على إيران
نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الايرانية: بزشكيان 10415991 صوتاً، جليلي 9473298، قاليباف 3383340، بورمحمدي 206397
الإمام الخامنئي: كانوا يخططون ان يكون الشرق الاوسط تحت حاكمية الولايات المتحدة عبر دعم الفصائل التكفيرية
الإمام الخامنئي: الحركة التي قام بها أبطال الدفاع المقدس انقذت المنطقة برمتها من هذا المخطط الكبير
الإمام الخامنئي: المدافعون عن الحرم خرجوا لدفع المخططات الأجنبية التي كانت في العراق وسوريا ولبنان
الأمين العام لحزب الله في رسالته بالمؤتمر: يجب ان ندرك حجم الانجازات والانتصارات التي تحققت وتراكمت لعشرات السنين
السيد حسن نصر الله: انتصار الثورة الإسلامية وانتصارات حركات المقاومة وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي
السيد نصر الله: نحن الشعوب المظلومة ننعم بوجود فرصة إلهية عظيمة الا وهي الجمهورية الإسلامية المباركة في ايران
كتائب القسام: استهداف قوات العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون وتحقيق إصابات مباشرة
كتائب القسام وسرايا القدس استهدفتا ناقلتي جند وجرافة D9 بقذائف الياسين 105 وRPG جنوب حي تل السلطان غرب رفح
سرايا القدس: دمرنا آلية صهيوني بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب مسجد الهداية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
سرايا القدس: فجرنا عبوتين أرضيتين بعدد من آليات العدو قرب موقع عيسى في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
أسامة حمدان: تتحمل الإدارة الأمريكية ومسؤولوها السياسيون المسؤولية المباشرة عن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة
حمدان: جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
أسامة حمدان: الميناء العائم التي أنشأته الإدارة الأمريكية على ساحل غزة لم يكن إلا دعاية واستعراضاً سياسيا رخيصا
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أسامة حمدان: نتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر بلؤم كبير على تحميل حركة حماس مسؤولية عدم التوصل لاتفاق
حمدان: جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى
سلسلة غارات “إسرائيلية” على أحياء عدة في مدينة غزة
منذ 1 ساعة
30 June، 2024
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طوفان الأقصى
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