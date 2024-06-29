العدوان في يومه الـ 267.. الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا المزيد من الشهداء

استشهد عشرات الموطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بمدينة غزة. وأفادت مصادر محلية، بارتقاء ثمانية شهداء، بينهم أطفال ونساء، واصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي أبو كميل في حي الدرج، وقويدر في حي الصبرة، وسط المدينة.

وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرة مسيرة بصاروخ مركبة مدنية في حي الصبرة بالمدينة. كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بعد استهدافهم في متنزه البلدية وسط مدينة غزة، فيما جددّت مدفعية الاحتلال قصف محيط أبراج السعادة في حي تل الهوا.

وفجر السبت، استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة،في تجدد قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في استهداف مدفعية الاحتلال خيام نازحين ودفيئات زراعية في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 5 شهداء، بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح. كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس.

ووسط القطاع، ارتقى شهيد، فيما أصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في مخيم المغازي، واستهداف شمال وغرب مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف مدفعي.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على حيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، فيما استهدفت الطائرات المسيرة “كواد كابتر” وآليات الاحتلال منازل المواطنين قرب جامع الشمعة في حي الزيتون، وحي الشجاعية، ما أدى إلى وقوع اصابات، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيد و 224 اصابة خلال الساعات الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37834 شهيد و 86858 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي. وأكدت أنه “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

المصدر: مواقع