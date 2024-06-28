وزير الدفاع الروسي: علينا التعامل مع استفزازات المسيّرات الأمريكية

أصدر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف تعليمات إلى هيئة الأركان العامة لاتخاذ إجراءات سريعة في التعامل مع استفزازات المسيرات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الجمعة “أصدر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف تعليمات إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية باتخاذ تدابير استجابة فورية للاستفزازات الأمريكية باستخدام المسيرات”، وتابعت “نلاحظ زيادة كثافة رحلات المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود، والتي تقوم بعمليات استطلاع ولمساعدة القوات الأوكرانية على ضرب أهداف روسية”.

وأضافت الوزارة “هذا يدل على زيادة مشاركة الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف، إن مثل هذه الرحلات تضاعف احتمالية وقوع حوادث في المجال الجوي مع الطائرات الروسية، مما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين الحلف وروسيا”، مشيرة إلى أن المسؤولية ستتحملها دول “الناتو”.

يذكر أن جهات عدة وثّقت تحليق طائرة أمريكية مسيرة من طراز RQ-4B Global Hawk فوق البحر الأسود خلال الاعتداء الذي شنته قوات كييف على سيفاستوبول الأحد الماضي، واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتورط في هذا الاعتداء، وأكدت أن ما حدث لن يمر دون رد.

المصدر: روسيا اليوم