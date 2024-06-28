سرايا القدس: أجهزنا على قوة صهيونية بحي الشجاعية في مبنى مفخخ بصاروخ غير منفجر وبداخله فوهة نفق مفخخ بالعبوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 21:16
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سرايا القدس: أجهزنا على قوة صهيونية بحي الشجاعية في مبنى مفخخ بصاروخ غير منفجر وبداخله فوهة نفق مفخخ بالعبوات
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يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
سرايا القدس: أجهزنا على قوة صهيونية بحي الشجاعية في مبنى مفخخ بصاروخ غير منفجر وبداخله فوهة نفق مفخخ بالعبوات
منذ 1 ساعة
28 June، 2024
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