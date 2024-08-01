اعتقال الشابان عز الدين الصوصة وتامر الصابر عقب اقتحام مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 1 2024 - 05:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
هيئة الرئاسة في حركة أمل: العدوان على الضاحية يستدعي تحركًا دوليًّا وإقليميًّا عاجلًا لوقف آلة القتل "الإسرائيلية"
الخارجية السورية دانت اغتيال هنية وقدمت تعازيها للشعب الفلسطيني المقاوم والصامد بمواجهة آلة العدوان الإجرامية
انعقاد جلسة لمجلس الامن الدولي بطلب من ايران على خلفية اغتيال هنية في طهران
مندوب الجزائر في مجلس الأمن: هجوم "إسرائيل" اعتداء سافر على أسس العلاقات الدبلوماسية وقدسية سيادة الدول
المندوب الروسي بمجلس الأمن: من يقف وراء الاغتيالات السياسية لابد أن يدرك مدى خطورة العواقب على المنطقة
ممثلة فلسطين في مجلس الأمن: إسرائيل تعمل على زعزعة استقرار المنطقة واشعال حرب مفتوحة
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: ندين الاعتداءات الإسرائيلية ولا يحق لإسرائيل التذرع بحادثة مجدل شمس لتنفيذ اعتداءاتها
بيان مصري-أردني: ندعو مجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة ونحذر من الانزلاق نحو صراع شامل
القناة 12 الصهيونية: تعليمات للسفارات الإسرائيلية برفع حالة التأهب وزيادة اليقظة ضمن الاستعداد للرد الإيراني
كتائب القسام: استهداف دبابة ميركافا وجرافة D9 بقذيفتي "الياسين 105" واستهداف قوات النجدة وتدمير ناقلة جند وجرافتين
كتائب القسام: استهدف مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس التحشدات الصهيونية شرق جحر الديك بصواريخ SK-8
كتائب شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات مع قوات العدو في محور التقدم بمحيط مسجد البراء جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة
كتائب القسام: نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل استهدفتا مستوطنًا قرب "كريات أربع" وقوة صهيونية قرب المسجد الإبراهيمي
اعتقال الشابان عز الدين الصوصة وتامر الصابر عقب اقتحام مدينة نابلس
منذ 1 ساعة
1 August، 2024
عاجل
-
غير مصنف
الضفة الغربية
نابلس
التعليقات
ذات صلة
استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في شارع النجاح القديم في نابلس
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز المربعة
كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال على حاجز سالم العسكري غربي جنين بالأسلحة الرشاشة وحققنا إصابات مباشرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}