فايننشال تايمز: دبلوماسيون غربيون يجرون مناقشات عاجلة بالشرق الأوسط في محاولة لتجنّب حرب إقليمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 05:44

فايننشال تايمز: دبلوماسيون غربيون يجرون مناقشات عاجلة بالشرق الأوسط في محاولة لتجنّب حرب إقليمية

منذ 60 mins 1 August، 2024
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