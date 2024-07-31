بالفيديو | مواجهات عنيفة في رفح والمقاومة الفلسطينية تكبد العدو مزيداً من الخسائر

تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عزالدين القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس في مخيم الشابورة بمدينة رفح من الاشتباك مع قوة صهيونية والإجهاز على أحد الجنود من مسافة الصفر.

كما تم استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” ودك محيط مكان العملية بقذائف الهاون.

وبالإشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، تمكن مجاهدو القسام من استهداف التحشدات الصهيونية شرق جحر الديك بصواريخ SK-8 قصيرة المدى. ووزع الاعلام العسكري للقسام مشاهد للعملية.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وأيضاً جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105”.

وفي عملية مركبة بمنطقة الشوكة شرق مدينة رفح، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة “ميركفاه” صهيونية وجرافة “D9” عسكرية واشتعال النيران فيها بقذيفتي “الياسين 105” واستهداف قوات النجدة فور وصولها وتدمير ناقلة جند وجرافتين من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105”.

هذا، واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” زرعت مسبقًا قرب مدرسة الفردوس في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وكذلك دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105”.

وكشفت كتائب القسام، أنه وخلال كمين مركب أمس الثلاثاء، تمكن مجاهدوها من الاشتباك مع قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل في مخيم الشابورة بمدينة رفح من مسافة الصفر وإيقاعها بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المجاهدون خلال الاشتباك دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” تواجدت لتأمين القوة بقذيفة “الياسين 105” وفور وصول قوة الإنقاذ تم دك المكان ومحيطه بقذائف الهاون.

وفي مدينة الخليلي في الضفة الغربية المحتلة، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عمليتي إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء أصابت الأولى ومن المسافة صفر مغتصبًا صهيونيًا متطرفًا قرب مغتصبة “كريات أربع” فيما استهدفت العملية الثانية قوةً صهيونيةً قرب المسجد الإبراهيمي الشريف.

ومن جانبها، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم”.

وعرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس المواقع العسكرية وجنود وآليات العدو المتوغلين في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس.

المصدر: الاعلام العسكري