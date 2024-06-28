المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال خلال المعارك جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 08:42

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال خلال المعارك جنوب قطاع غزة

منذ 59 mins 28 June، 2024
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