المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة مستحدثة لقيادة فرقة الجليل الإسرائيلية على بعد 10 كلم عن حدود لبنان

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوماً جوياً ‏بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في أييلت هشاحر (شمال شرق صفد). واستهدفت المقاومة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها إصابةً مباشرة وأوقعتهم بين قتيلٍ وجريح.

وأشارت المقاومة في بيانها إلى أن هذه العملية، تأتي رداً على الاغتيال الذي قام ‏به العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة يوم أمس.

ولفت مراسل المنار إلى ان ثكنة “برانيت” هي المقر الرئيسي لقيادة فرقة الجليل 91 التي يقودها العقيد “شاي كالبير”، وإلى أن استهداف المقاومة للمقر المستحدث لقيادة هذه الفرقة في “ايليت”، يعني أن المقاومة لم تهجّر المستوطنين المحتلين فقط، وإنما هجّرت قادة الجيش الصهيوني وضباطه أيضا من قواعدهم الرئيسية بعد تدميرها بصواريخ “البركان”.

وأشار مراسل المنار إلى أن المقاومة ل تكتفِ بذلك، بل لاحقتهم إلى حيث “ينزحون” في المقر المستحدث بالمسيرات الإنقضاضية.

وتبعد ثكنة “برانيت” تبعد عن الحدود 900 م، في حين تبعد قاعدة “ايليت” المستحدثة عن حدود المالكية، 10 كلم.

وردت المقاومة أيضاً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة، وشنت هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابةً مباشرة وأوقعتهم بين قتيلٍ ‏وجريح.

ونعت الجماعة الإسلامية في لبنان يوم أمس، الشهيد المجاهد “أيمن هاشم غطمة” الذي ارتقى ظهر السبت بغارة صهيونية غادرة في منطقة البقاع الغربي في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العدو بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وقالت الجماعة في بيان “إنّنا في الجماعة الإسلامية إذ نزفّ لأمتنا وأهلنا شهيدنا المجاهد أيمن غطمة، نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة، ونؤكّد على أنّها لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين”.

وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

واستهدفت المقاومة عند الساعة (17:15)، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، بالتزامن مع استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي + موقع المنار