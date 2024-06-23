كتائب القسام تدك بالاشتراك مع سرايا القدس جنود وآليات العدو في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2024 - 11:22

كتائب القسام تدك بالاشتراك مع سرايا القدس جنود وآليات العدو في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون

منذ 21 mins 23 June، 2024
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