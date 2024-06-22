واردات الصين من الفحم الروسي تسجل أكثر من مليار دولار شهريا

استوردت الصين في ايار/ مايو الماضي كميات قياسية من الفحم البني الروسي بقيمة 53 مليون دولار، ليتجاوز إجمالي واردات الصين من الفحم الروسي مليار دولار للشهر المذكور، و14.5 مليار سنويا.

أما واردات الفحم الصلب فانخفضت في ايار/مايو بنسبة 2% لتصل إلى 948 مليون دولار، فيما ازدادت إمدادات فحم الكوك 2.7 مرة لتسجل إلى 763 ألف دولار، في أعلى مستوى منذ شباط/فبراير الماضي.

ويعني ذلك أن إجمالي واردات الصين من الفحم الروسي في ايار/مايو بلغت 1.002 مليار دولار، في أعلى مؤشر منذ كانون الثاني /ديسمبر الماضي.

واستوردت الصين الفحم من روسيا العام الماضي بقيمة 14.5 مليار دولار، بينها 14.4 مليار دولار من الفحم الصلب و37.6 مليون دولار من الفحم البني و4.1 مليون دولار من فحم الكوك.

المصدر: نوفوستي