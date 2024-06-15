مسيرات المقاومة تضرب قاعدة خربة ماعر وتدمر أجزاء منها وصواريخها تصيب قاعدة ميرون

شنت المقاومة الاسلامية في لبنان هجوماً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي.
وأفاد بيان المقاومة الإسلامية، بأن الهجوم استهدف مقر قيادة القاعدة، وأماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابتها بدقة، ما أدى الى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل وجريح.
وأشار بيان المقاومة إلى أن هذه العملية، تأتي في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا.
أيضاً وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجويّة وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة صباح اليوم، تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.
وأمس الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية أنها نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينيةـ وفقًا للآتي:
القطاع الشرقي:
1- الساعة 09:30 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 09:45 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 08:50 استهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.
4- قصف مستوطنتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين.
5- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وأخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى إستشهاد وإصابة مدنيين.
6- الساعة 13:20 استهداف المنظومات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها.
7- الساعة 14:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
8- الساعة 12:50 استهداف منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
9- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت بصواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة كفركلا.
10- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة رب ثلاثين.
11- الساعة 19:25 استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
12- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلّة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حولا.
13- بعد مراقبة ومتابعة لقوّات العدو الإسرائيلي وعند رصد طاقم إطلاق المحلّقات في موقع المطلّة الذي يعتدي على قرانا وأهلنا، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 08:55 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.
2- الساعة 14:00 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتم تدميرها.
3- الساعة 15:17 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 18:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية.
5- الساعة 18:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار