مسيرات المقاومة تضرب قاعدة خربة ماعر وتدمر أجزاء منها وصواريخها تصيب قاعدة ميرون

شنت المقاومة الاسلامية في لبنان هجوماً بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي.

وأفاد بيان المقاومة الإسلامية، بأن الهجوم استهدف مقر قيادة القاعدة، وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها واصابتها بدقة، ما أدى الى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل ‏وجريح.

وأشار بيان المقاومة إلى أن هذه العملية، تأتي في إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا.

أيضاً وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها.

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌‌‏صباح اليوم، تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.‏

وأمس الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية أنها نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينيةـ وفقًا للآتي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 09:30‌‌‎ استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 09:45‌ ‎ ‎استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة ‌‎08:50 استهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، ‏وإصابته إصابة مباشرة.

4- قصف مستوطنتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، كردٍّ على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏استشهاد وإصابة مدنيين.

5- استهداف مبان ‌‏يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وأخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏إستشهاد وإصابة مدنيين.

6- الساعة 13:20 استهداف المنظومات التجسسية في موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها.

7- الساعة‎ ‌‏14:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

8- الساعة‎ ‌‏12:50 استهداف منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة ‏انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

9- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت بصواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة كفركلا.

10- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة رب ثلاثين.

11- الساعة 19:25 استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها ‏إصابة مباشرة.‏

12- استهداف ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلّة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حولا.

13- بعد مراقبة ومتابعة لقوّات ‏العدو الإسرائيلي وعند رصد طاقم إطلاق المحلّقات في موقع المطلّة الذي يعتدي على قرانا وأهلنا، استهدفهم ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.‏

-القطاع الغربي:

1- الساعة ‌‎08:55 ‌‏استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة‎ ‌‏14:00 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

3- الساعة‎ ‌‏15:17 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 18:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‌‏حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية.

5- الساعة 18:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة ‏وردة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار