برنامج الأغذية يحذر من مستويات كارثية للجوع جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2024 - 11:22

برنامج الأغذية يحذر من مستويات كارثية للجوع جنوب غزة

منذ 31 mins 15 June، 2024
جوع - Copy
عربي وإقليمي - فلسطين

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن “استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجعل من المستحيل توصيل المساعدات الغذائية في القطاع”. وأبدى البرنامج خشيته أن يشهد جنوب غزة قريباً المستويات الكارثية نفسها للجوع التي تم تسجيلها سابقا في المناطق الشمالية، مشيراً إلى أنه مع تصاعد القتال في جنوب ووسط غزة، فإن الخسائر في صفوف المدنيين مدمرة.

وشدد البرنامج على “ضرورة استمرار التحسن في تقديم المساعدات في الشمال وتوسيع نطاقها لضمان إمدادات الأغذية”، مضيفاً أن الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والوقود اللازم للمخابز والإمدادات الطبية ضروري أيضاً لتحقيق أمن غذائي مستقر.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة