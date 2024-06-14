المقاومة الإسلامية تهاجم عدة مواقع صهيونية على الحدود والنيران تشتعل في مستعمرة المطلة

اعلنت المقاومة الإسلامية صباح اليوم الجمعة انه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدوها عند الساعة ‌‎08:55 ‌‏ من صباح يوم الجمعة تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية”.

وفي بيان آخر اعلنت استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابته إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:45‌‎ ‎ عدمن صباح اليوم موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي ذات السياق استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:50 ‌‏ من صباح اليوم، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‌‎ ‎

قناة 13 العبرية تحدثت عن” إطلاق 6 صواريخ مضادة للدروع استهدفت مستوطنة المطلة حيث تضرر مبنيين واشتعلت النيران في حافلة وامتدت إلى المحيط”.

مراسلنا في الجنوب علي شعيب افاد ان”السنة الدخان تتصاعد في مستعمرة المطلة الصهيونية بعد استهدافها بالصواريخ الموجهة من قبل المقاومة”.

المصدر: موقع المنار