إذاعة جيش الاحتلال: تضرر عدة مبان في “قاديتا” جنب “ميرون” بسبب الحرائق ونيران واسعة تشتعل في منطقة صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 14:38

إذاعة جيش الاحتلال: تضرر عدة مبان في “قاديتا” جنب “ميرون” بسبب الحرائق ونيران واسعة تشتعل في منطقة صفد

منذ 15 mins 12 June، 2024
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