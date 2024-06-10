الشهيد المجاهد علي خليل حمد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 09:58

الشهيد المجاهد علي خليل حمد

منذ 46 mins 10 June، 2024
علي خليل حمد
شهداء على طريق القدس

علي خليل حمد 1

المصدر: موقع المنار

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