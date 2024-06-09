تقرير مصور | صنعاء تنظم أكبر عرض كشفي تعبيراً عن التضامن مع غزة

نُظِّمَ في العاصمةِ اليمنيةِ صنعاء أكبرُ عرضٍ كشفيٍّ تحتَ شعار (عِلمٌ وجهاد)، وذلك على مسارِ معركةِ طوفانِ الأقصى، وفي إطارِ أنشطةِ التعبئةِ العامة، تعبيراً عن التضامن مع الشعبِ الفلسطينيّ، وتنديداً بالجرائمِ الصهيو- أمريكيةِ بحقِّ أطفالِ وأهالي قطاعِ غزة.

ونُفِّذَ هذا العرضُ الكشفيُّ بمشاركةِ أكثرِ من خمسةَ عشرَ ألفَ طالبٍ تزامناً مع اختتامِهم للدوراتِ الصيفية، التي تلقوا خلالَها الثقافةَ القرآنية، واكتسبوا المهاراتِ الجهاديةَ والمعارفَ التي تُحصّنُهم من مخاطرِ الحربِ الناعمةِ التي تستهدفُ النّشءَ من أبناءِ الأمة.

وفي خضمِّ “معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ” كما أسماها السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جاءَ هذا العرضُ الكشفيُّ كدلالةٍ على بروزِ جيلٍ صاعدٍ متسلّحٍ بالعلمِ والمعرفةِ وبالهويّةِ الإيمانيةِ في مواجهةِ أعداءِ الأمة ومقدساتها.

المصدر: المنار