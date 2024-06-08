عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024

العناوين

صحيفة الأخبار

ـ أميركا – إسرائيل: «معركة» ترويض نتنياهو

ـ ‫أكثر من 2600 كيلومتر مربع حقوق لبنان المهدورة: اتفاقية الترسيم مع قبرص غير موجودة

ـ حمية يبحث في موسكو عن تمويل وخبرات: سكّة حديد تربط لبنان بأربع دول

ـ سوق سوداء لمكاتب السفر وعمليات نصب برعاية مكاتب شرعية

صحيفة البناء

ـ الأمم المتحدة تضع الكيان على القائمة السوداء.. وتل أبيب تخشى وقف السلاح

ـ حماس توزع مذكرة على الدبلوماسيين تحذر فيها من قرار أمميّ قبل الاتفاق

ـ المقاومة جنوباً تفرض إيقاعاً جديداً على عمق الكيان: مسيّرة تصل إلى 50 كلم

صحيفة الجمهورية

ـ خطوات أميركية متسارعة نحو الهدنة

ـ قطر راغبة في «دوحة 2».. ولكن

ـ لئلا تقع «الثانية» في الذكرى 75 لـ «النكبة الأولى»؟

ـ نداء إلى الذين لم يقعوا ضحية سرقة الودائع

ـ ارتفاع وتيرة حركة المطاربشكل مضطرد

ـ لا تقدّم في جهود وقف إطالق النار في غزة

صحيفة اللواء

ـ بيان الأربعة لضبط النفس.. وصورة الدمار المرسومة تردع الإحتلال!

ـ مسيَّرة تضرب جنوداً في الناصرة.. والسفارة تبرئ «مجتمع النازحين» من الهجوم

ـ الاحتلال يُمدّد للعدوان على غزة.. ونتنياهو يفقد صوابه بعد اللائحة السوداء

ـ بلينكن الاثنين في تل أبيب لاحتواء خطوة غانتس.. و56٪ من الإسرائيليين مع الصفقة الآن

صحيفة الديار

ـ بين المواجهة الشاملة ولجم “اسرائيل”… هل استقرار لبنان اولوية دولية فعلا؟

ـ مصدر دبلوماسي: مخاوف على امن الحدود والداخل… وحياة الفراج في خطر

ـ مبادرة جديدة للدوحة عنوانها رئاسي وحقيقتها اعادة ترتيب النظام اللبناني

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

يقول خبراء عسكريون إن حزب الله الذي كان لديه تصور عام عن تفوقه الاستراتيجي على جيش الاحتلال، وفقاً لما قام بإعداده لتطوير قدرات الردع لديه والاستعداد لمعركة كبرى مع الكيان ليس لها موعد محدد، لكنها سقف لا بدّ منه في هذا الصراع التاريخي كما يراه، لم يكن لديه في اليوم الأول للحرب وفتح الجبهة تصوّر تفصيليّ عن كيف سوف تظهر المواجهة هذا التفوّق الاستراتيجي بالتفاصيل التي باتت مرسومة اليوم بوقائع محدّدة تتصل بثلاثيّة ضرب المنشآت الاستعلامية لجيش الاحتلال والاستخدام المتقن لثنائية الصواريخ بأنواعها المتوسطة مع الصواريخ المضادة للدروع وثالثاً المعركة الجوية بشقيها وهما السيطرة على ميدان الطيران المسيّر وتظهير فعالية الدفاع الجوي.

ـ خفايا

يؤكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن المناخ الذي يسود الرأي العام العالمي تجاه وصف كيان الاحتلال بالعنصرية والإجرام والتوحش أفقد الدبلوماسية الأميركية القائمة على تقديم الذرائع لنفي الطابع الإجرامي عن ارتكابات جيش الاحتلال ومنع المساءلة عنه الكثير من هيبتها وقدرتها على التأثير في اتجاه المنظمات الأممية، بما في ذلك الأمين العام والأمانة العامة، حيث هناك حرص على تظهير مواقف ترد الاعتبار للمنظمة الأممية أخلاقياً بصفتها مؤسسة غير خاضعة للتعليمات الأميركية. ويقول هؤلاء الدبلوماسيون إن هذا يؤسس لزمن جديد غير مسبوق في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الأممية خصوصاً في ظل التضامن الذي أبدته الأمم المتحدة في ملف أوكرانيا مع التوجهات الغربية وعجزها عن تطبيق المعايير ذاتها في حرب غزة.

صحيفة الجمهورية

ـ خرج رئيس تكتل نيابي يقوم بمبادرة مرتاحاً من لقائه مع رئيس تيار مسيحي على عكس الحال لدى زيارته رئيس حزب مسيحي بارز.

ـ يتباهى رئيس جهاز في مرفق حسّاس أنه محسوب على أحد السياسيين ومدعوم منه لتولّي المفتشية العامة في مؤسسة وطنية عريقة بعد ترفيع رتبته.

ـ أكدت مصادر نيابية أن مبادرة حزب وسطي لا تتناقض مع مبادرة تكتل نيابي خصوصا لجهة فكرة التشاور.

صحيفة اللواء

ـ همس

تضمنت رسالة عاد بها وزير خدماتي من عاصمة قريبة استعداداً للتعاون في مجال الطاقة، من دون إسقاط إشارات العتب!

ـ غمز

فوجئ دبلوماسي لبناني بالتدخل الأميركي المباشر لإقناع بني غانتس القريب من الادارة الأميركية بعدم الانسحاب من الكابينت الحربي!

ـ لغز

يشكو رئيس تيار معروف من مستوى الاتصال معه، من قبل حليف، ما يزال يحتفظ بخيوط رفيعة معه..

المصدر: صحف